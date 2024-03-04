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Волонтеры Пермского края просят спасти кошек, которых хотят сжечь в печи предприятия

Волонтеры Пермского края просят спасти кошек, которых хотят сжечь в печи предприятия

По словам зоозащитников, животным необходима передержка.Волонтеры центра реабилитации бездомных животных «ДОЗОР» обратились к жителям Прикамья через социальные сети с просьбой спасти кошек, которых хотят сжечь в печи предприятия.

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