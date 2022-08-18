Курс валют НБМ на 18 августа

Молдавский лей немного укрепился по отношению к доллару, но ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты чуть более одного бана, но уступил единой европейской валюте почти семь с половиной банов, передает Noi.
Молдавский лей немного укрепился по отношению к доллару, но ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты чуть более одного бана, но уступил единой европейской валюте почти семь с половиной банов, передает Noi.
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