Хирургия «по космосу»: когда делать пластическую операцию Казалось бы, дело только за хирургом. Но что, если у твоего тела тоже есть идеальное время для операции? Дни, когда оно готово к вмешательству и дни, когда лучше просто… подождать.
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