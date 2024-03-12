В Салехарде инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя иномарки

Сотрудники автоинспекции, проводя профилактические мероприятия, остановили автомобиль «Nissan». При проверке документов у 33-летнего мужчины, были обнаружены признаки алкогольного опьянения, что было подтверждено в ходе освидетельствования.
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