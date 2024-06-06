Антисоветские штампы агитпропа Перестройки вновь пошли в ход

СССР кормил полмира. За обещания перехода к "некапиталистическому пути" давали бесплатно оружие и советников. Людоеду Бокассе Брежнев вручал орден. Старикам в Политбюро было всё равно, что кушает народ, у них и партноменклатуры были спецраспределители. Страны Азии и Америки могли завалить фруктами Союз за долги. Колхозники могли не гноить урожай, а накормить страну. Вместо этого зерно покупали в Штатах за нефть! РСФСР кормила Украину и Прибалтику за счет своих жителей (статистика вся есть!).

Ирина52

Уж кто-кто, а Прибалтика кормила Питер и Москву. А сама ела только то, что сама вырастила. Ни разу в Латгалии ,где жили мать и бабушка и я до 1972 года я не видела российских товаров. Зато видела латвийские в Питере и Москве. А насчет статистики, она основана на подлоге: принципиально антирыночную экономику выдают за рыночную. То, что производила Прибалтика из продовольствия, закупалось по цене заведомо ниже себестоимости, и это компенсировалось дотациями. Как и во всем Союзе. Но промышленные товары были прибыльными, и с них платился налог,но не со всех. Дотационными были ,к примеру, детские товары.. Если продовольствия и других дотационных товаров было больше, чем прибыльных, то налог высчитывался из дотаций и в республики отправляли остаток, чтобы не гонять деньги туда-сюда. А сейчас эти цифры в наглую подают как содержание за счет России.