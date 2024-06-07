Более 2,5 тысячи жителей Алтайского края оформили налоговый вычет за занятия фитнесом

Суммарно они смогут вернуть около 9 млн рублей налогов Более 2,5 тысячи жителей Алтайского края в 2024 году подали декларации по форме 3-НДФЛ, чтобы получить социальный налоговый вычет за занятия спортом.
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