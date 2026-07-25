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Царьград

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Новый главком ВСУ Драпатый не мог справиться с пьянством своих подчинённых

Новый главком ВСУ Драпатый не мог справиться с пьянством своих подчинённых

Несмотря на запрет продажи алкоголя в прифронтовых районах, в Донецкой области было изъято более 37 тонн в пунктах временного размещения войск "Хортица".

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