На Кубани полицейские и представители Общественного совета при краевом главке полиции приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Помоги пойти учиться»

Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Петухов и Андрей Фаниев, а также директор общественной организации «Кубань – территория безопасности» Василий Затулеев посетили Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России по Краснодарскому краю в рамках акции «Помоги пойти учится».