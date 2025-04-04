Спецкор Коц: Бои в Курской области по интенсивности затмили все события СВО. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Спецкор Коц: Бои в Курской области по интенсивности затмили все события СВО. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоровВоенный корреспондент Александр Коц заявил о том, что бои в Курской области по накалу театра действий превзошли все события специальной военной операции.