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Царьград

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Спецкор Коц: Бои в Курской области по интенсивности затмили все события СВО. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Спецкор Коц: Бои в Курской области по интенсивности затмили все события СВО. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Спецкор Коц: Бои в Курской области по интенсивности затмили все события СВО. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоровВоенный корреспондент Александр Коц заявил о том, что бои в Курской области по накалу театра действий превзошли все события специальной военной операции.

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