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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чисто психологический момент». Брэдли Бил набрал 1 очко за 30 минут в матче против «Бостона»

«Я метался: то ли выкладываться на полную, то ли не рисковать, потому что я не хочу сделать ничего, что отбросило бы меня назад.

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