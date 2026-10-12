Саудовская Аравия: Aegean Airlines объявила, что рейсы в и из аэропорта Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) были отменены до 24 октября после недавних ракетных ударов базирующихся в Йемене повстанцев-хуситов, нанесших удар по аэропорту.