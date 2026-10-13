Брэда Питта и Инес де Рамон засняли на свидании в Париже в ярких образах

62-летнего Брэда Питта и его 33-летнюю возлюбленную Инес де Рамон засняли на свидании в Париже. Накануне пара посетила концерт британского певца Джеймса Блейка, а после отправилась на вечернюю прогулку по городу.
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