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SPLETNIK

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Брэда Питта и Инес де Рамон засняли на свидании в Париже в ярких образах

Брэда Питта и Инес де Рамон засняли на свидании в Париже в ярких образах

62-летнего Брэда Питта и его 33-летнюю возлюбленную Инес де Рамон засняли на свидании в Париже. Накануне пара посетила концерт британского певца Джеймса Блейка, а после отправилась на вечернюю прогулку по городу.

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