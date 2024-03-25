Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

В настоящее время одобрены и реализуются 70 проектов КРТ Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о принятии проектов комплексного развития территорий (КРТ) в районах Ясенево на юго-западе Москвы и Восточное Дегунино на севере города.
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