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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

В настоящее время одобрены и реализуются 70 проектов КРТ Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о принятии проектов комплексного развития территорий (КРТ) в районах Ясенево на юго-западе Москвы и Восточное Дегунино на севере города.

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