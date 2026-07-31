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До „Солдат“ Игнатий Акрачков снимался в Лондоне, а его лицо висело в вагонах метро

До „Солдат“ Игнатий Акрачков снимался в Лондоне, а его лицо висело в вагонах метро

На экранах он воплотил образ лейтенанта Валерия Смалькова в сериале «Солдаты» — наивного, занудного и робкого военного, который с трудом вписывался в суровые армейские будни.

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