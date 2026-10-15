В столице Албании Тиране в результате массовых беспорядков травмы получили 29 человек. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщает портал Albanian Post со ссылкой на данные Университетской травматологической больницы.
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