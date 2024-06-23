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Ноябрянам напомнили о необходимости передавать показания счетчиков даже в отпуске

Ноябрянам напомнили о необходимости передавать показания счетчиков даже в отпуске

Во время отпуска не забудьте оплатить жилищно-коммунальные услуги и передать показания счётчиков. ЕРИЦ советует данные приборов учета отправлять с 15 по 25 число каждого месяца, даже если они не изменились, а услуги оплачивать не позднее десятого.

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