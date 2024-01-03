Avia.pro - Новости В Подмосковье снова произошел инцидент, связанный с присутствием мигранта, который стал поводом для ожесточенных колотушек двух мужчин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «У нас в РФ может начаться гражданская война с мигрантами. ⚔️ Так как они беспределят конкретно». Крик души парня Z.
- Российская армия начала прощупывать почву для взятия Одессы — экс-аналитик ЦРУ
- "Когда говорит Сергей Викторович - в Германии спешно ищут "пятый угол", - немцы осудили главу российского МИД
Свежие комментарии