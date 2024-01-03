Медвежий угол
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Медвежий угол

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Русский выпустил чистый заряд энергии в "чердачок" зазнавшегося мигранта, да так, что искры из глаз посыпались

Русский выпустил чистый заряд энергии в "чердачок" зазнавшегося мигранта, да так, что искры из глаз посыпались

Avia.pro - Новости В Подмосковье снова произошел инцидент, связанный с присутствием мигранта, который стал поводом для ожесточенных колотушек двух мужчин.

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Комментарии
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Иван Щукин
И это противостояние будет нарастать из за бездействия властей и покровительства этой саранчи из верхушки власти!
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43 мин.
Александр Пятнистый
ебаный в рот, нужно срочно против черножопого сранья возбудить тройку уголовных дел, и отправить кго в колонию, в заполярье. а лучше-демократический выбор- или заполярье или добыча урана. в черножопой башке мигом просветлеет
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41 мин.
ВС
Это не тот случай. Конституция писана для граждан России и мигранты стали оккупантами, а с оккупантами борются всеми доступными методами, вплоть до уничтожения.
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26 мин.

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