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Убивший родителей ради покушения на Трампа подросток хотел сбежать из США на Украину

Семнадцатилетний подросток, обвиняемый в штате Висконсин в убийстве своих родителей и подозреваемый в подготовке покушения на президента США Дональда Трампа, планировал после совершения преступлений скрыться на территории Украины.

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