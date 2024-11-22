Президент США Джо Байден до сих пор никак не отреагировал на абсолютно новое российское оружие, зато нашел время выступить против Международного уголовного суда (МУС).
Байден назвал возмутительным ордер МУС на арест Нетаньяху
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Как только еврея затронут, сразу вопли - антисемитизм! А вы не забыли, что тех, кого вы убиваете тысячами, разрушаете их жильë, не дате им воду и еду, тоже из семьи - семиты! Понятие антисемитизм, которое хорошо работало с начала 50-х, далеко ушло в 21 веке! Вы превратились в тех же, что были в нацистской Германии!
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