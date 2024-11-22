Байден назвал возмутительным ордер МУС на арест Нетаньяху

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Как только еврея затронут, сразу вопли - антисемитизм! А вы не забыли, что тех, кого вы убиваете тысячами, разрушаете их жильë, не дате им воду и еду, тоже из семьи - семиты! Понятие антисемитизм, которое хорошо работало с начала 50-х, далеко ушло в 21 веке! Вы превратились в тех же, что были в нацистской Германии!
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