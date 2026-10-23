Каролюс-Дюран, Портрет Клода Моне, 1867 г. © Wikimedia CommonsКартину «Ирисы», написанную французским художником Клодом Моне, продали на торгах в Париже за рекордные €50 млн (около 4,5 млрд рублей).
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