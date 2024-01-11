В Болгарии хотят снести памятник "Алеша", прообразом которого стал уроженец Алтая

Памятник предложили демонтировать и перенести до конца 2024 года В Болгарии депутаты муниципального совета Пловдива предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша", сообщает РИА Новости.
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