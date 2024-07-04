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«Мирный план Колокольцева» оказался выдумкой украинской пропаганды

«Мирный план Колокольцева» оказался выдумкой украинской пропаганды

Очередной мирный план, который, по версии украинского антироссийского пропагандиста и пиращика шарлатанов Дмитрия Гордона был передан США российским министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и предполагает ряд серьезных уступок со стороны РФ, включая двойную юрисдикцию Крыма, является выдумкой.

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