Очередной мирный план, который, по версии украинского антироссийского пропагандиста и пиращика шарлатанов Дмитрия Гордона был передан США российским министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и предполагает ряд серьезных уступок со стороны РФ, включая двойную юрисдикцию Крыма, является выдумкой.