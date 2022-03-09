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Гороскоп: какие 3 знака зодиака этой весной получат вести из прошлого и смогут их удачно использовать

Гороскоп: какие 3 знака зодиака этой весной получат вести из прошлого и смогут их удачно использовать

Весна – это время возрождения и обновления. Но бывает так, что новое, это хорошо забытое старое. В конце марта, в апреле и мае, звезды сулят трём знакам зодиака вспомнить старых друзей или реализовать то, что казалось давно оставлено в прошлом.

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