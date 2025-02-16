СВО близится к завершению? Главной новостью последних дней стал телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о котором стороны официально заявили 12 февраля.
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СВО близится к завершению? Главной новостью последних дней стал телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о котором стороны официально заявили 12 февраля.
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