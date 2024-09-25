Центробанк РФ хочет комплексно урегулировать все долги

Центробанк РФ готовит законопроект о комплексном урегулировании задолженности. Об этом заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей Центробанка РФ Алексей Чирков на форуме «Лидеры цифрового развития.
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