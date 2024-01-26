Спасшийся при пожаре житель Саратова погиб через три дня при новом возгорании

В результате ЧП погиб мужчина 1973 года рождения. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении<strong>Житель Саратова, который три дня назад смог спастись из загоревшейся квартиры, погиб при новом пожаре.
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