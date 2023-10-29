В Дагестане и Карачаево-Черкессии прошли антиизраильские акции. Из отеля попытались выгнать израильтян

Вечером субботы и в ночь на воскресенье в Дагестане вспыхнули антисемитские протесты. Поводом стал вброшенный одним из Telegram-каналов фейк о том, что в республику якобы приехала группа беженцев из Израиля и поселилась в гостинице «Фламинго» в городе Хасавюрт.