Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 638 подписчиков

Spiegel рассказал о дискомфорте Зеленского на встрече с Трампом: Никакой химии

Spiegel рассказал о дискомфорте Зеленского на встрече с Трампом: Никакой химии

Владимир Зеленский испытал сильнейший дискомфорт во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом и выглядел так, как будто у него скрутило живот, пишет немецкое издание Spiegel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх