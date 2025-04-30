Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН Дикарло на заседании по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал выступление заместителя генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине.
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