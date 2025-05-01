Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн впервые раскрыл полные данные о жертвах среди мирного населения с начала вторжения…Сообщение «Неисчерпаемая боль приграничья»: Хинштейн озвучил потери Курской области появились сначала на Ежедневные новости.
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