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Бизнес журнал. Урал

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Потребительский спрос на Южном Урале вырос на 7,9%

Потребительский спрос на Южном Урале вырос на 7,9%

За первое полугодие 2026 года среднедушевые потребительские расходы в Челябинской области составили 49,2 тыс.

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