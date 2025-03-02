«МАГАТЭ признало принадлежность ЗАЭС России»: эксперт

После согласования с МАГАТЭ, входит в структуру ООН, нового маршрута ротации наблюдателей на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пролегающего исключительно через российскую территорию, организация фактически признала суверенитет РФ над станцией.
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