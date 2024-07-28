Нападение на футбольное поле. Израиль сообщает о жертвах и раненых

Израиль заявил, что в субботу ракета, выпущенная ливанским проиранским ополчением "Хезболла", поразила Мадждал-Шамс, друзский город на Голанских высотах, попав в футбольное поле рядом с местной игровой площадкой.
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