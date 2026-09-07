Задолженность театра Кадышевой в 2,5 млн рублей будет покрыта концертом

Театр «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой задолжал налоговикам 2,5 млн рублей. Однако предстоящий концерт в «Лужниках» в следующем году может легко покрыть этот долг, привлекая внимание значительными возможными доходами.