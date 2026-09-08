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Царьград

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Al-Arabiya: Иордания и Сирия отразили ракетную атаку иранцев

Al-Arabiya: Иордания и Сирия отразили ракетную атаку иранцев

В ночь на среду системы ПВО Иордании и Сирии отразили ракетную атаку. По данным Al-Arabiya, Иорданская ПВО успешно отбила залп иранских ракет, работа обороны зафиксирована и на юге Сирии.

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