Al-Arabiya: Иордания и Сирия отразили ракетную атаку иранцев

В ночь на среду системы ПВО Иордании и Сирии отразили ракетную атаку. По данным Al-Arabiya, Иорданская ПВО успешно отбила залп иранских ракет, работа обороны зафиксирована и на юге Сирии.
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