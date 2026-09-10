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«Я не могла даже смотреть на себя в зеркало», — как Навка уничтожила отношения Чадова с известной актрисой

«Я не могла даже смотреть на себя в зеркало», — как Навка уничтожила отношения Чадова с известной актрисой

Светлана Светикова — имя, которое когда-то гремело на всю страну. Эсмеральда российской сцены, звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари», участница «Фабрики звезд-3».

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