Боевиков хоронят под «Фагот». Наши птурщики громят украинские позиции

Работа комплекса «Фагот».Сегодня 113 прочитали Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот» группировки войск «Север» уничтожили несколько украинских опорных пунктов и военную технику на Харьковском направлении.
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