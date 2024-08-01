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Боевиков хоронят под «Фагот». Наши птурщики громят украинские позиции

Боевиков хоронят под «Фагот». Наши птурщики громят украинские позиции

Работа комплекса «Фагот».Сегодня 113 прочитали Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот» группировки войск «Север» уничтожили несколько украинских опорных пунктов и военную технику на Харьковском направлении.

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