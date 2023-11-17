Столовый сервиз «Мадонна»: Легенда времен СССР и мечта советских домохозяек. В 70-е годы, в эпоху уравниловки и всеобщего дефицита, все советские семьи жили практически одинаково, и мечты у многих мало чем отличались в бытовом плане.