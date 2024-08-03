КНДР может попросить РФ о помощи в ликвидации последствий наводнений

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян может обратиться за помощью к «самым искренним друзьям» в Москве в случае, если в ходе ликвидации последствий наводнений в северо-западных районах страны потребуется поддержка.
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