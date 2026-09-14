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Мировое обозрение

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Россия временно запретила экспорт серной кислоты до конца 2026 года

Россия временно запретила экспорт серной кислоты до конца 2026 года

Правительство России приняло решение о временном запрете экспорта серной кислоты. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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