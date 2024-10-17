Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Жёсткие меры против мигрантов: в России вдвое сократили квоту на РВП

Жёсткие меры против мигрантов: в России вдвое сократили квоту на РВП

В следующем году число квот на РВП для иностранных граждан будет сокращено. Кабмин утвердил количество разрешений для регионов.

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Комментарии
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Evgenija Palette
!!!!!!!!!
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4 час.
Алатырка
Хватит свистеть. Жёсткие меры-это ревизия ВСЕХ паспортов с 91 года и введение визового режима. Высылка всех, даже с легально полученным паспортом, если в семье есть преступники, если не могут подтвердить легальность заработков,вернуть не только все выплаченное государством, но и оплатить все, что получено, в результате получения гражданства оплату за обучение, медобслуживпние и прочее. Короче-с чем приехали-с тем и поедут каналами на историческую родину
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4 час.
Елена Хараничева
👍👍👍
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2 час.

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