Жёсткие меры против мигрантов: в России вдвое сократили квоту на РВП

Алатырка

Хватит свистеть. Жёсткие меры-это ревизия ВСЕХ паспортов с 91 года и введение визового режима. Высылка всех, даже с легально полученным паспортом, если в семье есть преступники, если не могут подтвердить легальность заработков,вернуть не только все выплаченное государством, но и оплатить все, что получено, в результате получения гражданства оплату за обучение, медобслуживпние и прочее. Короче-с чем приехали-с тем и поедут каналами на историческую родину