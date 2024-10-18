Депутат бундестага: ядерный шантаж Киева не должен остаться безнаказанным

Ядерные угрозы Украины не должны оставаться без последствий, считает депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен, выступившая с этим мнением на своей странице в соцсети X*.
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