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Дефицит картофеля грозит Европе после гибели урожая из-за жары

Дефицит картофеля грозит Европе после гибели урожая из-за жары

Дефицит картофеля грозит Европе после гибели почти 7 млн т урожая из-за летней жары. Об этом 17 сентября рассказало издание Financial Times со ссылкой на прогноз некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).

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