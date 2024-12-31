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Царьград

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Переговоры Украины и России: Зеленский готов на территориальные уступки?

Переговоры Украины и России: Зеленский готов на территориальные уступки?

В 2025 году ожидается возможное подписание мирного договора между Украиной и Россией. Владимир Зеленский может согласиться на фактический контроль России над некоторыми территориями, что может привести к замораживанию вступления Украины в НАТО.

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