Убьют или сошлют в Африку: раскрыта судьба главкома Сырского после отставки

После эффективного удара ВС РФ по тренировочному лагерю противника в Сумской области эксперты допустили, что Александр Сырский будет уволен с должности главкома ВСУ, и порассуждали, какая его после этого ждет судьба.
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