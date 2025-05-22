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Аргументы и Факты

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Убьют или сошлют в Африку: раскрыта судьба главкома Сырского после отставки

Убьют или сошлют в Африку: раскрыта судьба главкома Сырского после отставки

После эффективного удара ВС РФ по тренировочному лагерю противника в Сумской области эксперты допустили, что Александр Сырский будет уволен с должности главкома ВСУ, и порассуждали, какая его после этого ждет судьба.

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