Эксперт дала советы по выбору качественного творога

Творог помогает укрепить кости и зубы, однако переедание такого продукта может навредить печени. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям», чем он полезен и вреден, а также как правильно его выбирать.
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