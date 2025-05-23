Эксперт дала советы по выбору качественного творога

Творог помогает укрепить кости и зубы, однако переедание такого продукта может навредить печени. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям», чем он полезен и вреден, а также как правильно его выбирать.