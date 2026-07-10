Украина лишилась половины мощностей по производству электроэнергии

Энергосистема страны утратила порядка 50% мощностей производства электричества, при этом основной удар пришелся на маневровую генерацию, рассказал глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
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