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Политика как она есть

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Украина лишилась половины мощностей по производству электроэнергии

Украина лишилась половины мощностей по производству электроэнергии

Энергосистема страны утратила порядка 50% мощностей производства электричества, при этом основной удар пришелся на маневровую генерацию, рассказал глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

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