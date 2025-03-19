19,03,25 Красная Яруга - Прилесье Активные боевые действия в районе Красной Яруги. Атака ВСУ мотострелковым подразделением в Белгородской области.
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19,03,25 Красная Яруга - Прилесье Активные боевые действия в районе Красной Яруги. Атака ВСУ мотострелковым подразделением в Белгородской области.
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