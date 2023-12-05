В Самарской области многокилометровая пробка стала причиной уголовного дела

Дело было возбуждено следственным управлением СК России по Самарской области.Так, по информации ведомства, в период с 21 по 23 ноября на автодороге “Обход Сызрань” с 0 по 33,778 километр на территории Сызранского района образовалась пробка, в результате которой оказаличь заблокированы 300 транспортных средств.