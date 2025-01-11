Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме заявили о необходимости нахождения Прибалтики в составе России

В Госдуме заявили о необходимости нахождения Прибалтики в составе России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ответил на слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который ранее высказал притязания на Калининградскую область, отметив, что, руководствуясь его логикой, при пересмотре итогов Второй Мировой войны вся Прибалтика должна находится в составе России, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Давно пора всё там забрать. А то хозяева, мля, нашлись. В старые времена шведы латышей в Ригу не пускали, а Россия им дала свободу и поплатилась за добро. А кто против добра идёт? Только нелюди, а они должны жить далеко от людей.
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12 час.
Гарибян Сусанна
Хорошее предложение...
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6 час.
Валентин Щербаков
Давно пора земли этих приебалтов и русофобов вернуть в родную гавань....
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2 час.

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