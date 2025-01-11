В Госдуме заявили о необходимости нахождения Прибалтики в составе России

Игорь Максаков

Давно пора всё там забрать. А то хозяева, мля, нашлись. В старые времена шведы латышей в Ригу не пускали, а Россия им дала свободу и поплатилась за добро. А кто против добра идёт? Только нелюди, а они должны жить далеко от людей.